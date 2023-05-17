الجارديان: أمريكا تواجه عاصفة اقتصادية ومالية غير مسبوقة

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن تداعيات أزمة سقف الدين وتخلف الولايات المتحدة عن سداده، مشيرة إلى أنه إذا فشلت الولايات المتحدة في سداد الدين في الوقت المناسب سوف يضعف الاقتصاد الأمريكي وبسرعة كبيرة.

أزمة سقف الدين

وقالت الجارديان البريطانية: تواجه الولايات المتحدة "عاصفة اقتصادية ومالية غير مسبوقة"، بينما التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظرائه الجمهوريين في أحدث سلسلة من المحادثات المتوترة حول سقف الديون الأمريكية.

وسبق وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين أمس الثلاثاء، إن الوقت ينفد بسرعة وطالبت بضرورة إيجاد حل، وقالت: بدون رفع حد الدين، ستتخلف حكومة الولايات المتحدة عن سداد فواتيرها، وهي سابقة تاريخية، مع عواقب وخيمة محتملة كما سيتم إجازة العمال الفيدراليين، وستنهار أسواق الأسهم العالمية، ومن المحتمل أن يسقط الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.

ما هو سقف الدين؟

سقف الدين هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن لحكومة الولايات المتحدة اقتراضه لدفع مقابل الخدمات، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والجيش، وفي كل عام، تحصل الحكومة على عائدات من الضرائب وغيرها من التدفقات، مثل الرسوم الجمركية، ولكنها في النهاية تنفق أكثر مما تحصل عليه، وهذا يترك الحكومة مع عجز يتراوح بين 400 مليار دولار إلى 3 تريليونات دولار كل عام على مدى العام الماضي.

ولاقتراض الأموال، تصدر وزارة الخزانة الأمريكية أوراقًا مالية، مثل سندات الحكومة الأمريكية، والتي ستسددها في النهاية مع الفائدة. بمجرد أن تصل حكومة الولايات المتحدة إلى حد ديونها، لا تستطيع الخزانة إصدار المزيد من الأوراق المالية، مما يؤدي بشكل أساسي إلى وقف تدفق الأموال الرئيسية إلى الحكومة الفيدرالية.

الكونجرس مسئول عن تحديد حد الدين، والذي يبلغ حاليًا 31.4 تريليون دولار وتم رفع سقف الديون 78 مرة منذ عام 1960، في ظل رئاسة كل من الديمقراطيين والجمهوريين. في بعض الأحيان، تم تعليق السقف لفترة وجيزة ثم إعادة وضعه عند حد أعلى، وهو في الأساس رفع بأثر رجعي لسقف الديون.

عواقب التخلف عن السداد

قالت الجارديان: لم تتخلف الولايات المتحدة عن سداد مدفوعاتها من قبل، لذا فإن ما سيحدث بالضبط غير واضح، ولكن من المتوقع أن يفقد المستثمرون الثقة في الدولار الأمريكي، مما يتسبب في ضعف الاقتصاد بسرعة وسيكون تخفيض الوظائف وشيكًا، ولن يكون لدى الحكومة الفيدرالية الأمريكية الوسائل لمواصلة جميع خدماتها، من المحتمل أن ترتفع معدلات الرهن العقاري- مما يؤدي إلى انهيار سوق الإسكان.

سبب ارتفاع الدين

قالت الجارديان: ينمو دين الولايات المتحدة عندما تنفق الحكومة المزيد من الأموال أو عندما تنخفض إيراداتها وطوال تاريخها، كان على الولايات المتحدة على الأقل بعض الديون، ولكن الدين بدأ ينمو بالفعل في الثمانينيات، بعد التخفيضات الضريبية الهائلة التي فرضها رونالد ريغان بدون عائدات ضريبية كبيرة، احتاجت الحكومة إلى اقتراض المزيد من الأموال للإنفاق.

وعندما بدأ الركود العظيم في عام 2008، كان على الحكومة زيادة الإنفاق لإنقاذ البنوك وزيادة الخدمات الاجتماعية حيث بلغ معدل البطالة 10٪ وعندما عاد معدل البطالة إلى مستويات ما قبل الركود، في عام 2017، تم تمرير تخفيض ضريبي كبير في عهد دونالد ترامب. ارتفع الدين بمقدار 7.8 تريليون دولار أثناء توليه منصبه.

ثم ضرب جائحة Covid-19. أقرت الحكومة الأمريكية سلسلة من مشاريع قوانين التحفيز لتعويض أسوأ آثار الوباء التي بلغت في النهاية 5 تريليونات دولار.