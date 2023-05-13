السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير فرنسي: الاقتصاد الأمريكي سيدخل في "إغلاق تام" ويخلق مخاطر عالمية

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

 قالت مجلة “كابيتال” الفرنسية والمعنية بأخبار المال والأعمال والاقتصاد، إن الاقتصاد الأمريكي سوف يدخل في مرحلة إغلاق تام قريبًا إثر أزمة التخلف عن سداد الديون والأزمة المصرفية الأخيرة، متوقعة مخاطر نظامية عالمية.

 مخاطر تهدد الاقتصاد الأمريكي 

وقالت المجلة، إن التخلف عن سداد الديون والأزمة المصرفية التي تواجهها البنوك الأمريكية، هما السببان في دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الاغلاق التام في الأسابيع المقبلة.

وأوضحت المجلة أنه في حال حدوث إغلاق للاقتصاد الأمريكي، سيكون هناك عواقب وخيمة على سوق الأسهم في الولايات المتحدة الامريكية، وعلى جميع اقتصادات العالم وفي نهاية المطاف على حياتنا اليومية، ونوهت المجلة، الى أن ركود الاقتصاد الأمريكي من شأنه أن يخلق مخاطر نظامية عالمية بالغة الخطوة.

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أزمة سقف الدين

وقالت المجلة الفرنسية إنه بقدر ما تجاوز الدين العام الأمريكي الحد الأقصى المسموح به البالغ 31 تريليون دولار، فمن الضروري الآن أن يصوت الكونجرس على سقف جديد و لكن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب ترفض في الوقت الحالي القيام بذلك ولهذا إذا لم يتم تمرير هذا السقف الجديد في 1 يونيو 2023، فإن الاقتصاد الأمريكي سيدخل في "مرحلة اغلاق" وهو الأمر الذي سيغلق بدوره العديد من الخدمات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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 وسبق وقال وزير مالية بريطانيا جيريمي هنت، السبت، إن الولايات المتحدة إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الخاص بها وإذا خرج ناتجها المحلي الإجمالي عن المسار الصحيح فسيكون لذلك عواقب "وخيمة للغاية".

وأدلى هنت بهذه التصريحات للصحفيين، قبل أن يجتمع مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في اليابان.

الاقتصاد الأمريكي إغلاق سداد الديون مخاطر البنوك

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