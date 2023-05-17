مصطفى بكرى: شقيقى جمع أبناءه فى فترة مرضه أخبره بد لازم تقفوا مع مصر

شدد الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، على أن مصر كانت ستدخل النفق المظلم، لكن القائد العام للجيش المصري في هذا الوقت هو الذي أنقذها، وقد كان الفريق أول عبدالفتاح السيسي، حيث وقف جيش وشرطة وقضاء مصر سدًا منيعا أمام المؤامرات.

وأضاف "بكري"، في حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: "انا مع الرئيس السيسي وأدعمه، لأن التحديات التي تواجه البلد كثيرة ومتعددة ومحمود كان معي في نفس الوقت، محمود جاء بأولاده وهو في سرير المرض وقال لهم لازم تقفوا مع مصر".

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي: "شقيقي قال يا أولادي لو حصل لي حاجة اوعوا في يوم من الأيام حد يضحك عليكم أو يعبي دماغكم بكلام فاضي".

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه حصل على أفضل نائب في مجلس النواب في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الفترة من 2005 حتى عام 2010، وكان ذلك وفقا لاستفتاء أجري في مجلس النواب، حيث لم يكن يتجاوز بأي حال من الأحوالالأحوال