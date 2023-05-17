"الدورة العشرية"..ضياء رشوان: الإخوان كانوا يأملون التسلل للحياة السياسية من الحوار الوطن

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الإخوان اعتادوا على المحنة وتستغرق 10 سنوات، مشيرًا إلى أن أول محنة لهم كانت عام 1944 عندما بدأت الاغتيالات وكان هناك تضييق أمني عليهم حتى جاءت ثورة يوليو.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مع ثورة يوليو حدثت استراحة وبدأ الإخوان يدخلون في الدولة، وطالبوا بوزارات من عبدالناصر، فلم تستجب لهم الثورة، وفي عام 1954 لجأوا للعنف، وألقت لدولة القبض عليهم، وفي عام1965 أخرجهم الرئيس السادات من السجون.

الإخوان طوال حياتهم يعتمدون على الدورة العشرية

وتابع، أن الإخوان طوال حياتهم يعتمدون على الدورة العشرية، وفي 30 يونيو 2013، الصدمات السابقة كلها كانت مع السلطة أما في الأخيرة فكانوا لا يريدون رؤيتها، لأن الصدام كان مع الشعب الذي خرج بالملايين لرفض وجودهم وهو ماحطم جسد الجماعة.

وأكد أن الإخوان كان يأملون بالعودة الآن من خلال الحوار الوطني ويعتقدون أنهم لوعادوا وتسللوا للحياة السياسية وأصبح لديهم شرعية الأمر الواقع ليعودوا لنفس الدائرة القديمة ولكنهم لايأخذون بالهم أن هذا هو الطلاق البائن وأن الشعب تحرك ضدهم وأن الجيش لم يكن ليتحرك خطوة الا بعد تحرك الشعب.