صحة الدقهلية: العلاج الحر يوصى بغلق 14 منشأة طبية مخالفة

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر شنت حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي، على عدد من المنشآت الطبية "الخاصة"، شملت المرور على عدد من العيادات، والمراكز الطبية والمستشفيات، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

كما أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى المرور على 126 منشأة طبية، تشمل 63 عيادة خاصة، و27 مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 6 مراكز غير مرخصة، إلى جانب 11 مستشفى وعيادة تخصصية.

وأشار فؤاد إلى استصدار قرارات إغلاق لـ14 منشأة مخالفة، وإعادة فتح 5 منشأت أخرى، بعد استيفاء الشروط، فضلاً عن فحص 3، مؤكدا حرص صحة الدقهلية على الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى؛ حفاظا على حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو "حياة كريمة" للمواطنين.

كما تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع الجيش بالكامل وكورنيش ترعة المنصورية اسفل كوبري سندوب كمرحلة أولى، وذلك بإشراف المهندسة منى الساعي، مدير عام متابعة المشروعات بالمحافظة.

وأوضح مختار أن أعمال التطوير ستشمل رصف وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر، لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بالإضافة إلى صيانة الحدائق العامة بداية من الاستاد وصولًا إلى ميدان أم كلثوم لحين البدء في تطوير هذا الجزء من الشارع في المرحلة الثانية، مشددا على عدم المساس بالحدائق العامة مع تطويرها بالكامل من خلال توفير مقاعد للمواطنين وزراعة أشجار مثمرة.

وأشار مختار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تأتي ضمن الدعم الإضافي الذي حصلت عليه المحافظة من الخطة الاستثمارية هذا العام بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة قبل موعدها المحدد، مشيرًا إلى أن الدقهلية من أولى المحافظات تنفيذاً للخطة الاستثمارية.

جانب من الحملات

جانب من الحملات