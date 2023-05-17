الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة الدقهلية: العلاج الحر يوصى بغلق 14 منشأة طبية مخالفة

جانب من الحملات
جانب من الحملات

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر شنت حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي، على عدد من المنشآت الطبية "الخاصة"، شملت المرور على عدد من العيادات، والمراكز الطبية والمستشفيات، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

كما أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى المرور على 126 منشأة طبية، تشمل 63 عيادة خاصة، و27 مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 6 مراكز غير مرخصة، إلى جانب 11 مستشفى وعيادة تخصصية.

وأشار فؤاد إلى استصدار قرارات إغلاق لـ14 منشأة مخالفة، وإعادة فتح 5 منشأت أخرى، بعد استيفاء الشروط،  فضلاً عن فحص 3، مؤكدا حرص صحة الدقهلية على الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى؛ حفاظا على حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو "حياة كريمة" للمواطنين.

كما تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع الجيش بالكامل وكورنيش ترعة المنصورية اسفل كوبري سندوب كمرحلة أولى، وذلك بإشراف المهندسة منى الساعي، مدير عام متابعة المشروعات بالمحافظة.

وأوضح مختار أن أعمال التطوير ستشمل رصف وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر، لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بالإضافة إلى صيانة الحدائق العامة بداية من الاستاد وصولًا إلى ميدان أم كلثوم لحين البدء في تطوير هذا الجزء من الشارع في المرحلة الثانية، مشددا على عدم المساس بالحدائق العامة مع تطويرها بالكامل من خلال توفير مقاعد للمواطنين وزراعة أشجار مثمرة. 

وأشار مختار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تأتي ضمن الدعم الإضافي الذي حصلت عليه المحافظة من الخطة الاستثمارية هذا العام بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة قبل موعدها المحدد، مشيرًا إلى أن الدقهلية من أولى المحافظات تنفيذاً للخطة الاستثمارية.

جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية العلاج الحر

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 4.37 ريختر يضرب شرم الشيخ

مصدر أمنى يكشف حقيقة اغتصاب سيدة فى بورفؤاد

محافظ بنى سويف يكشف تفاصيل حريق معرض الإبراهيمية التجارى

محمد الباز: "أسماء محفوظ وأحمد ماهر غُرر بهما.. ولم يعودا بنفس السذاجة"

تبدأ بـ 10 جنيهات فقط.. مواطنون عن وثيقة استثمار الذهب الجديدة: “كلها مميزات”

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"