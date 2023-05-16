الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فريق بحث لكشف لغز العثور على جثة طفل طافية بنهر النيل بالجيزة

جثة
جثة

شكلت أجهزة الأمن بالجيزة، فريق بحث عالي المستوى لكشف لغز غموض العثور على جثة طفل طافية بنهر النيل في مركز العياط، وذلك عقب انتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

 

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

 

كانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة طافية بنهر النيل في منطقة العياط، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة.

تبين من التحريات والمعاينات الأولية لرجال المباحث أن الجثة لطفل 6 سنوات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

النيابة المختصة الإنقاذ النهري تحرير محضر رجال المباحث تلقت بلاغا محضر بالواقعة مركز البدرشين منطقة العياط

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