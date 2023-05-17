استعد للمرح.. كيف تستعد لقضاء عطلة صيف بشكل جديد؟

هناك أشياء قليلة في الحياة أكثر إثارة من الاستعداد لعطلتك الصيفية، معرفة أنك ستقضى وقتا يسوده المرح بين الأصدقاء وأن الخروج في الأمسيات الدافئة لتناول العشاء والمشروبات هو أحد أفضل المشاعر.



تبدأ العطلة دائمًا بمجرد حجزها، ثم متعة التحضير، وفيما يلي نستعرض أشياء مفضلة يجب القيام بها في الفترة التي تسبق عطلة الصيف:



لياقة بدنية:

إن الشعور بالصحة والثقة والحيوية قبل المغادرة يعد مكافأة كبيرة، في نهاية اليوم لا يهم حقًا ما إذا كان لديك وقت للتمرن من قبل، ولكن إذا تمكنت من الحصول على اللياقة البدنية فيمكنك أن تبدأ عطلتك بشعور رائع.



ستأتي بعض أفضل تدريبات اللياقة لقضاء عطلة ركوب الأمواج من مزيج من تمارين القلب والتنغيم، فكر في الجري والتمارين الرياضية والسباحة، أي شيء يرفع معدل ضربات قلبك، إذا كنت تتطلع إلى تحسين قدرتك على التحمل بسرعة.

نظام عذائي:

يمكن أن يساعدك تناول الطعام الصحي قبل الذهاب بعيدًا في الشعور بالرضا عن نفسك لقضاء العطلات، بدلاً من الشعور بالانتفاخ والخمول الناتج عن تناول الكثير من الأطعمة أو الأطعمة المصنعة، أدخل خيارات صحية أخف في نظامك الغذائي اليومي وستشعر قريبًا بمزيد من النشاط، لا تعمل الحميات الغذائية المبتذلة أبدًا، لذا فإن الاستماع إلى احتياجات جسمك (خاصة إذا كنت تتدرب) والاستمتاع حقًا بالأطعمة الكاملة الجيدة سيضعك في مكان جيد لقضاء إجازتك.



التسوق:

إن العثور على الملابس التي تناسب جسدك المتناغم والتي تبرز لون بشرتك وتشعر بالراحة في الدفء هو متعة خالصة، اعتمادًا على وقت ذهابك وأين تذهب استمتع حقًا بالحصول على الكثير من الألوان والأنسجة الممتعة لخزانة ملابسك الصيفية، فقط تذكر أن تترك لنفسك بعض المساحة لعوامل الشمس ستشعر بالفارق.