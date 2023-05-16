خبير: "الأعلى للاستثمار" يعتبر خطوة إيجابية من الدولة المصرية

قال الخبير الاقتصادي ياسين أحمد إن المجلس الأعلى للاستثمار يعتبر خطوة إيجابية من الدولة تهدف لجذب وتشجع الاستثمار وإزالة العقبات أمام طريق المستثمر في السوق المصري.

أضاف ياسين لـ"الدستور"، أن الأعلى للاستثمار تعتبر رسالة قوية لتهيئة مناخ ملائم للاستثمار لضخ مشروعات جديدة إنتاجية وتنموية في السوق المصري وتساعد علي تشغيل الأيدي العاملة من ناحية وتوفير منتجات تحل محل المنتجات المستوردة من ناحية أخرى.

وأوضح أن جهود الدولة خلال الفترة الأخيرة واهتمامها المتزايد بملف الاستثمار سواء من خلال تحديث الخريطة الاستثمارية أو إصدار الرخصة الذهبية من شأنها أن تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وتسهم في ضخ مشروعات جديدة في السوق، ما يساعد على دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي في مصر.

أشار إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار تحت رعاية رئيس الجمهورية يؤدي إلى زيادة الاطمئنان من قبل المستثمرين الأجانب خاصة ان ملف الاستثمار يلاقي اهتمامًا من القيادة السياسية والمسؤولين القائمين في الدولة ويجب على الدولة أن تقوم بترويج لفرص الاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إقامة الندوات أو المؤتمرات الدولية كل هذه العوامل من شأنها تزيد وتعزز وتجذب استثمارات جديدة في السوق المصري التي تعد مصدر من مصادر الدخل القومي المصري.

وأوضح أن تحديث الخريطة الاستثمارية وإزالة العقبات أمام الفرص الاستثمارية وأمام المستثمرين الأجانب تفتح شهيتهم للاستثمار في مصر، قامت الدولة الفترة الاخيرة بحزمة من الاجراءات التي تعزز من مناخ الاستثمار في السوق المصري، منها انشاء بنية تحتية متكاملة و اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، وطرح شركات جديدة في البورصة المصرية خلال هذا العام، كل هذة العوامل من شأنها تنعش الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الخريطة الاستثمارية هي عبارة بوابة إلكترونية توفر رؤية شاملة وواضحة حول البيئة الاستثمارية في مصر ، بما في ذلك الميزة التنافسية لمصر والقوانين واللوائح الحاكمة وحوافز الاستثمار المتاحة، إضافة إلى الوصول إلى الأسواق.

وترتكز الخريطة الاستثمارية على إستحداث فرص إستثمارية جديدة مدروسة من خلال القيام بمسح شامل لكافة القطاعات ذات الأولوية بالإضافة الى قطاعات إضافية جديدة ذات فرص نمو على المدى الطويل، وتهدف الخريطة الاستثمارية لتسهيل الطرق امام المستثمرين والقطاع الخاص في الدولة.