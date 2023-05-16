الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن": الرئيس السيسى حريص على تحقيق طفرة في ملف الاستثمار

المهندس محمد الجمال
المهندس محمد الجمال

أكد المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد أول اجتماعاته اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف لتمكين القطاع الخاص ومشاركته الفعالة في الاقتصاد الوطني، خاصة وأن معظمها يتعلق بتأسيس الشركات وسرعة الإجراءات اللازمة.

وقال الجمال في بيانه، إن طول وقت تأسيس الشركات كان من أسباب طرد المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج وكانوا يعانون أشد المعاناة من كثرة الإجراءات.

ولفت إلى أن الرئيس حريص على إنجاز ملف الاستثمار بما يعود بالنفع على المجتمع وزيادة التصدير والقيمة المضافة للاستثمار المصري، موضحا أن ملف الاستثمار يعني إنتاج وزيادة الإنتاج يزيد حجم الصادرات وتحل مشكلة العملة وتؤدي إلى تشغيل العمالة ووجود اقتصاد قوي يخرج مصر من الأزمة الحالية.

كما أكد الجمال أن ملف الاستثمار يحظى بأولوية من الرئيس السيسي وأن كل مستثمر وطني مصر عليه دور مهم وهو جذب شركائه من الخارج لاستقطاب مستثمرين أجانب وشركات عالمية والترويج للفرص المتاحة في مصر، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبرى في كل القطاعات حيث تعمل الحكومة بتكليف من الرئيس على حل مشاكل المستثمرين بشكل عاجل وفوري.

وكان الرئيس السيسي قد أكد حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكدا أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

استثمارات القطاع الخاص الاقتصاد الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي المهندس محمد الجمال المجلس الأعلى للاستثمار تمكين القطاع الخاص حزب حماة الوطن حل مشاكل المستثمرين

الأكثر قراءة

وزنت 1.5 كيلو.. تجديد حبس المتهم بحيازة مخدر الحشيش في المرج

رحمة حسن توضح خطوات جذب 30 مليون سائح بحلول 2028

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

رئيس جامعة المنوفية يستمع لآراء أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لإنجاز المرحلة الأولى من المدينة الطبية

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

مجلس الوزراء يخاطب العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"