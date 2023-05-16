"حماة الوطن": الرئيس السيسى حريص على تحقيق طفرة في ملف الاستثمار

أكد المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد أول اجتماعاته اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف لتمكين القطاع الخاص ومشاركته الفعالة في الاقتصاد الوطني، خاصة وأن معظمها يتعلق بتأسيس الشركات وسرعة الإجراءات اللازمة.

وقال الجمال في بيانه، إن طول وقت تأسيس الشركات كان من أسباب طرد المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج وكانوا يعانون أشد المعاناة من كثرة الإجراءات.

ولفت إلى أن الرئيس حريص على إنجاز ملف الاستثمار بما يعود بالنفع على المجتمع وزيادة التصدير والقيمة المضافة للاستثمار المصري، موضحا أن ملف الاستثمار يعني إنتاج وزيادة الإنتاج يزيد حجم الصادرات وتحل مشكلة العملة وتؤدي إلى تشغيل العمالة ووجود اقتصاد قوي يخرج مصر من الأزمة الحالية.

كما أكد الجمال أن ملف الاستثمار يحظى بأولوية من الرئيس السيسي وأن كل مستثمر وطني مصر عليه دور مهم وهو جذب شركائه من الخارج لاستقطاب مستثمرين أجانب وشركات عالمية والترويج للفرص المتاحة في مصر، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبرى في كل القطاعات حيث تعمل الحكومة بتكليف من الرئيس على حل مشاكل المستثمرين بشكل عاجل وفوري.

وكان الرئيس السيسي قد أكد حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكدا أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.