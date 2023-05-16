مستشار وزير التموين: إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب خطوة نحو استقرار الأسواق

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن صناديق الاستثمار في الذهب فكرة متبعة بالكثير من الدول حول العالم وليس في مصر فقط.

ادخار الذهب

وأكد ناجي فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إنشاء هذا الصندوق بداية مبشرة لاستقرار السوق المصري، كما أنه يساعد المواطن على ادخار الذهب للاستثمار، لذا يمكن القول أن هذا السوق سيؤدي إلى مزيد من الانتعاشة في سوق الذهب المصري.

شراء الذهب

وتابع:" أنصح المواطنين بشراء الذهب، مافيش حد بيشتري ذهب وبيخسر، حتى لو هناك تراجع طفيف في سعر الجرام الآن".