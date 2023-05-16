الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار وزير التموين: إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب خطوة نحو استقرار الأسواق

الذهب
الذهب

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن صناديق الاستثمار في الذهب فكرة متبعة بالكثير من الدول حول العالم وليس في مصر فقط.

ادخار الذهب 

وأكد ناجي فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إنشاء هذا الصندوق بداية مبشرة لاستقرار السوق المصري، كما أنه يساعد المواطن على ادخار الذهب للاستثمار، لذا يمكن القول أن هذا السوق سيؤدي إلى مزيد من الانتعاشة في سوق الذهب المصري.

 شراء الذهب

وتابع:" أنصح المواطنين بشراء الذهب، مافيش حد بيشتري ذهب وبيخسر، حتى لو هناك تراجع طفيف في سعر الجرام الآن".

 

ناجي فرج شراء الذهب صناعة الذهب حضرة المواطن الحدث اليوم

الأكثر قراءة

كيف تُروج الرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية للإلحاد في عقول الأطفال؟ (ملف تفاعلي)

خبير يثمّن اعتماد حزمة من الحوافز تتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر

نائب محافظ مطروح تتفقد انطلاق أعمال القافلة الطبية بمستشفى سيوة (صور)

وزنت 1.5 كيلو.. تجديد حبس المتهم بحيازة مخدر الحشيش في المرج

تجديد حبس المتهمين بترويج مخدر الآيس بمدينة نصر بالقاهرة 15 يومًا

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"