الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“شمولية.. شفافية.. مشاركة”| خبير اقتصادى يُعدد عوامل نجاح الحوار الوطنى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الخبير الاقتصادي علي متولي، إن الحوار الوطني نقطة تحول للاقتصاد المصري.  

توصيات الحوار الوطني

وأكد متولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى نجاح الحوار الوطني منها "الشمولية، الشفافية والمشاركة، وضع جدول أعمال طويل المدى، وضع خطة تنفيذ واضحة".

تحسين جودة البنية التحتية

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور أشرف فتحي، أستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، عن أنه كان هناك إهمال ملحوظ في البنية التحتية للمشروعات الاستثمارية، ولكن الدولة عملت على هذه البنية بصورة جدية في ظل هذه الأزمات من أجل التشجيع على الاستثمار الذي بشأنه تحقيق العدالة المجتمعية وتوفير فرص عمل للمواطنين.

علي متولي خبير اقتصادي الحوار الوطنى توصيات الحوار الوطني المراقب القاهرة الإخبارية

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