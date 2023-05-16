مودريتش: التفاصيل الصغيرة ستحسم مباراتنا أمام مانشستر سيتي.. نلعب في بطولتنا

تحدث الكرواتي لوكا مودريتش، عن المباراة التي ستجمع فريقه ريال مدريد الإسباني، بـ مانشستر سيتي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد، ضيفًا على مانشستر سيتي، غدًا الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ الاتحاد”، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مودريتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إنه شعور رائع أن نلعب هذا النوع من المباريات ، نشعر براحة كبيرة.. نحن نعلم أنها مسابقة نقدم فيها أداءً جيدًا ، إنها بطولتنا ، ونحبها كثيرًا، لهذا نشعر براحة كبيرة وفزنا بالعديد من بطولات دوري الأبطال ، نحن نؤمن بجودتنا ونعطي دائمًا 100٪. هذه هي الأسباب للفوز بتلك البطولة دائمًا ".

وأضاف:" العام الماضي كانوا أفضل قليلاً منا في مباراة الذهاب، وأعتقد أننا تحسننا هذا العام ، ومن ثم في العودة أحرزنا التقدم وتمكنا من تسجيل هدف آخر، لكننا نعلم أن هذا المواجهة لم تكن تذهب للحسم في الذهاب ، هناك مباراة أخرى متبقية. نحن بخير ، ما زلت أعتقد أن هذه مباراة حظوظها 50/50، وسيتم تقريرها بالتفاصيل الصغيرة ، لأنها مباراة بين فريقين كبيرين مع أفضل لاعبين. سيتم تحديدها في التفاصيل ولهذا يجب أن نكون يقظين ".

وتابع:"كل مباراة مختلفة ولن تعرف أبدًا ما الذي سيحدث في الملعب، فقط يجب أن نكون على دراية بكل ما يحدث في المباراة، لتكون على مستوى المهمة وتكون قادرًا على العودة إلى نهائي آخر".

وعن اللاعبين الشباب مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو كونهما ممثلين للجيل الجديد للفريق، قال: "أعتقد أنهما أظهرا بالفعل قدرتهما على إنهاء المباريات بجودتهما الكروية.. إنهم جريئان للغاية ، لكن الشيء الأكثر أهمية هو الفريق. إذا كنا نلعب سويًا ، دائمًا ما يبرز شخص آخر، أهم شيء هو أننا معًا ونقاتل من أجل بعضنا البعض. لدينا أجواء جيدة جدًا في الدورات التدريبية والمباريات. هذه الوحدة أساسية بين الصغار والكبار ".

وأردف:"كل عصر له نجمه ، من قبل كان هناك كريستيانو ، الآن هناك نجوم في طريقهم لأن يصبحوا مثل فينيسيوس أو رودريجو.. سيكون هناك دائمًا المزيد ، لكن كرة القدم دائمًا تنتج نجومًا جددًا، اليوم يتعلق الأمر أكثر بوسائل التواصل الاجتماعي ، فهم يولون اهتمامًا أكبر لها ولم يكن هذا موجودًا من قبل، أوقات مختلفة. "

وعن تعافيه السريع من الإصابة التي تعرض لها في مباراة جيرونا بالدوري الإسباني، قال:أنت تعلم أن حالتي البدنية وصحتي مهمان جدًا بالنسبة لي وعندما تعرضت للإصابة أردت أن أفعل كل ما في وسعي للعب هذه المباريات، ما زلت أتذكر عام 2015 عندما تعرضت للإصابة قبل المباريات ضد أتلتيكو ويوفنتوس ، لذا جربت الآن شيئًا مختلفًا بناءً على نصيحة بعض الأصدقاء واتضح أن الأمر جيدًا.. لقد عدت في وقت أقرب مما كنت أعتقد وأشعر أنني بحالة جيدة ، ولا أشعر بأي إزعاج، أردت ذلك وهو ما حدث حمدًا لله".

وعن إدواردو كامافينجا وموقفه من اللحاق بالمباراة، قال:"هو بخير وسيتدرب اليوم".