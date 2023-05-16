الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإمارات تدين اقتحام سفارتى الكويت والأردن فى الخرطوم

السودان
السودان

أدانت الإمارات، اليوم الثلاثاء، تعرض كل من مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت والسفارة الأردنية في الخرطوم للاقتحام والتخريب، وفقًا لما نقلته صحيفة «الإمارات اليوم». 

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن الامارات تستنكر بشدة تعرض كل من مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت الشقيقة، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في الخرطوم للاقتحام والتخريب، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشددت الوزارة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدمًا في المرحلة الانتقالية وصولًا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

الخرطوم السودان الإمارات السفارة لالاردنية

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