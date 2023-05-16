"فيفا" يوافق على تغيير تمثيل مهاجم أرسنال من إنجلترا إلى أمريكا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميًا اليوم الثلاثاء، موافقته على تحويل تمثيل مهاجم أرسنال فلوريان بالوجون من منتخب إنجلترا إلى أمريكا.

ويلعب بالوجون صاحب الـ21 عامًا، المولود في نيويورك، حاليا في صفوف ريمس الفرنسي على سبيل الإعارة.

وسبق لبالوجون تمثيل منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاما، لكنه قرر الانتقال لتمثيل منتخب أمريكا الأول.

وقال متحدث باسم الفيفا إنه جرى الموافقة على تحول فلوريان بالوجون من تمثيل المنتخب الإنجليزي، لتمثيل منتخب أمريكا".

وشارك فلوريان بالوجون في 13 مباراة مع منتخب إنجلترا للشباب لكنه ابتعد عن الفريق منذ مارس الماضي بداعي الإصابة.

وولد فلوريان بالوجون في أمريكا، لكنه انتقل إلى إنجلترا عندما كان في الثانية من عمره، وهو مؤهل أيضا لتمثيل نيجيريا من خلال والديه.

وشارك بالوجون هذا الموسم مع ريمس في 36 لقاء بجميع المسابقات سجل 20 وصنع 3.

ويحتل ريمس المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، لكن لاعب أرسنال يقدم موسم مميز في بطولة الدوري.

ويحتل بالوجون المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 19 هدفًا.