الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير يثمن اعتماد حزمة من الحوافز تتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

قالت الدكتورة وفاء علي، استاذ الطاقة، إن قرار اعتماد حزمة من الحوافز دعمًا لعدد من القطاعات والمشروعات، والتي تتعلق بالطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، قرار جيد كون قطاع الطاقة يقود قاطرة التنمية الاقتصادية.

أضافت علي لـ"الدستور"، أن الهيدروجين الاخضر أصبح يتردد كثيرا فى الآونة الأخيرة خصوصًا على ظلال الأزمة العالمية فى ملف الطاقة والصراع الدائر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لذلك جاءت جهود كبيرة من الدول بخطى متسارعة للحاق بوقود المستقبل الخالى من اى انبعاثات كربونية وتفاديا لظاهرة الاحتباس الحراري.

حظى الهيدروجين الاخضر باهتمام عالمى بالغ الأهمية ولم تكن الدولة المصرية بمعزل عن العالم بمقوماتها وارداتها السياسية فى البحث عن مصدر للوقود النظيف ودشنت استرابجية الدولة الوطنية للهيدورجين الاخضر وأن مصر تثبت أنها حققت رؤيتها على أرض الواقع باستراتيجيتها للتحول نحو الطاقة الجديدة وأنه لا يوجد تعارض بين النمو الاقتصادي المستدام والتحول إلى الطاقة النظيفة.

الحرب الروسية الأوكرانية الحرب الروسية الدكتورة وفاء علي المشروعات الاستثمارية المجالات الاقتصادية انبعاثات كربونية إنتاج الهيدروجين انتاج الهيدروجين الأخضر

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