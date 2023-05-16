الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمود البزاوي يهنئ الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده

محمود البزاوي وعادل
محمود البزاوي وعادل إمام

حرص الفنان محمود البزاوي على تهنئة النجم الكبير عادل إمام بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ 83 والذي يحل غدا الأربعاء.

ونشر البزاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي العالمي “فيس بوك” صورة تجمعه بالزعيم عادل إمام من كواليس تصوير مسلسل “فرقة ناجي عطا الله” وعلق على الصورة قائلا: “عيد ميلاد الأستاذ .. و زي ما دايما بقول عن الاستاذ في تمثيل تراچيدي و في كوميدي و في عادل امام .. كل سنة و حضرتك طيب”.

 

يحتفل غدًا الـ17 من مايو الجاري، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ83، وذلك في إطار من البهجة برفقة أفراد أسرته.

 بدأ عادل إمام حياته الفنية في بداية الستينيات، وقدَّم حتى الآن 126 فيلماً و16 مسلسلاً و11 مسرحية ومسلسلا إذاعيا مع المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان أرجوك لا تفهمني بسرعة (1973).

اشتهر عادل إمام بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية، في بداية صعوده، لعب دور البطولة في أعمال أكثر جدية ودمج الكوميديا مع الرومانسية، مثل مراتي مدير عام (1966) وكرامة زوجتي (1967) وعفريت مراتي (1968).

ولد عادل إمام في 17 مايو 1940 في حي السيدة عائشة بالقاهرة، لكنه تعود أصول العائلة إلى قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، والده هو محمد إمام، كان متديناً، عمل كـ«شاويش» في الشرطة، كان قد توفي والده عام 1997، بعد أن عانى لفترة من مرض آلزهايمر. لدى عادل إمام شقيق وشقيقتان، شقيقه هو المنتج عصام إمام، وشقيقتيه إيمان ومنى، كما أن الفنان الراحل مصطفى متولي هو صهره، فهو متزوج من شقيقته إيمان إمام.

الفنان محمود البزاوي محمود البزاوي عادل امام البزاوي الزعيم عادل إمام المطرب عبد الحليم حافظ

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