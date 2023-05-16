خالد الجندى: الإحسان مقام يعجز الأنبياء والملائكة عن وصفه

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشاكرين لنعم الله يملكون البصيرة، حيث يقارنون أنفسهم دائمًا بمن هم أسوأ منهم حالًا فيشكرون الله على نعمه بخلاف كثيري الشكوى من أقدار الله.

طاعة الله ورسوله

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه لا أحد يستطيع عبادة الله حق عبادته على الإطلاق، فالملائكة تعبد الله باستمرار حتى قيام الساعة، ومع ذلك تقول الملائكة: ربنا ما عبدناك حق عبادتك.

عبادة الشكر

وتابع: "الإحسان مقام يعجز الأنبياء عن وصفه، لأنه مقام الله سبحانه وتعالى، لذا لا أحد يستطيع فعل ما يليق بالله، ولهذا كان النبي صلى الله وعليه وسلم يصلي قيام الليل حتى تتورم قدماه، وذلك لتأدية عبادة شكر الله سبحانه وتعالى".

واستطرد: "ما تيجوا نؤدي نعمة الشكر لعلها تذهب الألم، جرب تشكر ربنا، جرب لما حد يسألك ماتشكيش من سوء حالك وسوء قدرك".