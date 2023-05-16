الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يبحث وضع دراسة مرورية علمية لتحقيق سيولة مرورية بالشوارع

اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا موسعا؛ لمناقشة إعداد دراسات مرورية مبنية على أسس علمية دقيقة لتحقيق سيولة في الحركة المرورية بمدينة قنا، وذلك بحضور حسام حموده السكرتير العام، والدكتور عبدالله أبوخضره أستاذ هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة بني سويف، والمهندس صالح محمود مدير مديرية الطرق والنقل وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والعميد محمد رضوان مدير إدارة مرور قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.


ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع، مقترحات وآليات وضع دراسة مرورية من خلال الاستعانة بعدد من المتخصصين وذوى الخبرة لرفع كفاءة عدد من المحاور والميادين والطرق الرئيسية بمدينة قنا لتحقيق السيولة المرورية، وبصفة خاصة في أوقات الذروة، وكذلك سهولة ربط كافة مناطق المدينة بعضها البعض، بالإضافة لمناقشة مقترحات إنشاء محاور جديدة لسهولة دخول وخروج السيارات من المدينة.


وأكد المحافظ، أهمية الاستعانة بالخبرات العلمية لتحقيق تدفق حركة المرور على شبكة طرق المدينة، وتطبيق أحدث التقنيات في أنظمة حركة المرور لتقديم حل علمي وعملي قابل للتحقيق علي أرض الواقع، مشيرا إلى ضرورة تقديم مقترحات علمية لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين الحيوية، لإعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري للمدينة، وذلك لخلق محاور مرورية جديدة، لتفادي الزحام وفك الاختناق والتكدس المروري، خاصة في ساعات الذروة.

اجتماعا موسعا لمناقشة اختناق اجتماعا موسعا اداره مرور اجتماع

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