الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: المشرع المصري حرص على تنفيذ التضامن والتكافل الاجتماعي

النائبة نيفين الكاتب
النائبة نيفين الكاتب

قالت النائبة نيفين الكاتب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكاتب وعضو مجلس النواب، إن المشرع المصري حرص على تنفيذ التضامن والتكافل الاجتماعي، مضيفة أننا خلال الجمهورية الجديدة نتبادل كافة الآراء من أجل بناء دولة سليمة لأولادنا وأحفادنا.

وأوضحت الكاتب، خلال كلمتها بالجلسة الثانية للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، أن الدولة بذلت الكثير من أجل الحماية الاجتماعية من خلال المبادرات الرئاسية وَالحكومة أيضا إلا أن هناك تحديات واجهتها من بينها الزيادة السكانية والبطالة والفقر وانخفاض معدلات التنمية، مشددة على ضرورة حدوث تنمية مستدامة وتحقيق العدالة للمواطن حتى ننهض بالدولة.

وأشارت الكاتب، إلى أن الدولة كانت متهالكة اقتصاديا والقيادة السياسية عملت على الإصلاح الإقتصادي، بجانب أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عمل على مد الرعاية للأسر والمواطنين البسطاء ومبادرات تنموية، لافتة إلى أن هناك بعض القطاعات الحكومية غير متعاونة  ونريد تعاون أكثر  َخاصة فى وزارتي التموين والزراعة ووسائل  الإعلام وعمل وعى للمواطن المصري.

وذكرت النائبة، أنه من خلال التشريعات داخل مجلس النواب لابد من تعديلات تشمل دور رعاية الأيتام والمسنين وغيرهم، ولابد أن يعيشوا ويعاملوا معاملة جيدة، لافتة إلى أننا يجب أن نكون متحدين والاختلاف فى الرؤى والآراء لايفسد للوطن قضية.

 

وكانت انطلقت الفترة الثانية للجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣، و"برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية، و"وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله" - لجنة السياحة.

النائبة نيفين الكاتب رئيس مجلس أمناء المشرع المصري الجمهورية الجديدة التكافل الاجتماعي المبادرات الرئاسية

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