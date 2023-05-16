لتقصيرهما في مهام العمل.. محافظ الفيوم يقرر استبعاد نائبي الوحدة المحلية بيوسف الصديق

قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، استبعاد نائبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، نظرا لتقصيرهما في مهام العمل الموكلة إليهما، ووجود خلل في انضباط دورة العمل المستندية، موجها بعودتهما إلى جهة عملهما الأصلية.

جاء ذلك خلال مراجعته مع رؤساء المدن، آليات تنظيم وانضباط العمل، حيث عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا مع رؤساء المدن، لبحث آليات تسريع العمل بملف التصالح واستخراج شهادات المتغيرات المكانية بمختلف مراكز المحافظة.

كما وجه المحافظ، مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإعادة ضبط منظومة المراكز التكنولوجية والدورة المستندية بمركزي يوسف الصديق وطامية، خلال أسبوع بكل مركز من المركزين، وكذلك رفع كفاءة العاملين على المنظومة، وتلافي الملاحظات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية المقررة لإنهاء الخدمات بالمراكز التكنولوجية.