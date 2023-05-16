الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

5 يونيو.. الأقباط يحتفلون بصوم الرسل لمدة 37 يوما

الكنيسة
الكنيسة

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء أول أيام صوم الرسل عقب انتهاء فترة الخماسين المقدسة، التي بدأها الأقباط بعيد القيامة المجيد يوم 16 أبريل، لتنتهي باحتفالات عيد حلول الروح القدس، والمعروف كنسيا باسم عيد العنصرية يوم 4 من شهر يونيو المقبل.

ويبدأ صوم الرسل يوم 5 يونيو، ليستغرق 37 يوما في 2023، إذ إنه ينتهي يوم 11 من يوليو باحتفالات الكنيسة بعيد استشهاد القديسين بطرس وبولس، والملقبان في الكنائس الغربية بهامتي الرسل.

ويعتبر صوم الرسل أول صوم موصى عليه كتابيا إذ حدث وسأل اليهود السيد المسيح عن سبب عدم اتجاه تلاميذه للصوم، مقارنة بتلاميذ يوحنا المعمدان الذين كثيرا ما يصومون، وهو ما ورد في ثاني إصحاحات بشارة الإنجيل بحسب ما دونه القديس مرقس الذي وجهه للرومان إذ قال: وكان تلاميذ يوحنا والفريسيين يصومون، فجاءوا وقالوا له: «لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين، وأما تلاميذك فلا يصومون؟»، فقال لهم المسيح: «هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا. ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام.

وبالفعل بدا التلاميذ في ممارسة طقس الصوم مع العبادة عقب صعود السيد المسيح إلى السماء، وهو عيدا سيديا كبيرا وفقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إذ ستحتفل به في 2023 يوم 25 من شهر مايو الجاري.

ويعتبر صوم الرسل من الصوام الكنيسة ذات الدرجة الثانية إذ تقيم الكنيسة اصوامها إلى درجتي الأولى هي صوم الأربعاء والجمعة والصوم الكبير وصوم أهل نينوى والمعروف باسم صوم يونان، بينما الصوام الدرجة الثانية هي صوم الميلاد الذي يحل في الخامس والعشرين من نوفمبر لينتهي يوم 6 يناير، وصوم السيدة العذراء الذي يبدأ في السابع من أغسطس لينتهي في الواحد والعشرين من الشهر نفسه وصوم الرسل.

صوم الرسل صوم الرسل 2023 مدة صوم الرسل مدة صوم الرسل 2023 موعد صوم الرسل

الأكثر قراءة

برئاسة السيسى.. "الأعلى للاستثمار" يوافق على 22 قرارًا مهمًا بمختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية

الرئيس السيسى يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله

السجن 3 سنوات لتاجر مخدرات يروج 7 أصناف ببورسعيد

محافظ دمياط تفتتح مدرسة تمريض احتفالًا بالعيد القومى للمحافظة

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتائج الامتحانات 2023 الترم الثاني

مدير "أشتوم الجميل": المحمية بنك للتنوع البيولوجي والجينات الوراثية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"