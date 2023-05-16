ترقب وحذر بالأسواق لاجتماع "المركزي" المقبل.. والذهب يتراجع لمستوى 2280 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، كما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، وسط تزايد احتمالات استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

- 20 جنيها تراجعا في أسعار الذهب

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الإثنين، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2280 جنيه، بينما تراجعت الأوقية لمستوى 2009 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2606 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1954 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1520 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18240 جنيهًا.

وتترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل، بشأن مصير أسعار الفائدة، والتي تشير التوقعات بتثبيتها، وذلك بفعل تباطؤ معدلات التضخم خلال الشهر الماضي.

كما تشهد الأسواق حالة من الحذر مع التوقعات بخفض جديد للجنيه أمام الدولار، في إطار تطبيق سعر صرف مرون ضمن إجراءات الاستعداد لمراجعة صندوق النقد الدولي في يونيو المقبل، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وفي سياق متصل تتزايد المخاوف من تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها، إذا لم يتغير سقف الديون، البالغ 31.4 تريليون دولار ، ما يؤدي بالتعبية لحالة من الارتباك بالأسواق العالمية، تزامنًا مع مرور القطاع المصرفي بأزمات متلاحقة بفعل خروج أموال المودعين نتيجة فقد الثقة.