رئيس جهاز حماية المستهلك السابق: الحوار الوطني فكرة متميزة للالتفاف حول مشكلات المجتمع

قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إن الحوار الوطني فكرة متميزة للالتفاف حول المشكلات التي تواجه المجتمع المصري لإيجاد آليات للتغلب على المشكلات ودراسة الواقع والمستهدف.

وتابع أن هذه المحاور التي تضمنها جلسات الحوار الوطني تعمل على تفعيل برامج الحماية الاجتماعية التي تضع المواطن محور اساسي لها لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكمل أن موضوع السياحة المطروح للمناقشة ضمن المحور الاقتصادي، وتنشيطها واستغلال المناخ الملائم للترويج لها عنصر داعم للاقتصاد المصري، وتحليل الواقع ومقوماته لتحقيق العدالة الاجتماعية.