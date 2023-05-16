الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مساعد وزير التضامن: نعمل على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وضم 3 فئات جديدة

ميرفت صابر
ميرفت صابر

مساعد وزير التضامن للحماية الاجتماعية : وزارة التضامن انتهجت سياسات الدعم النقدى الشامل

قالت ميرفت صابر، مساعد وزير التضامن للحماية الاجتماعية، إن الدولة توسعت منذ عام 2014 في الاستثمار في البشر وتوسعت في برامج الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع خطة مصر 20/30.

وأضافت “صابر” خلال كلمتها في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أن وزارة التضامن انتهجت سياسات الدعم النقدي الشامل، وأن حوالي 40 مليون مواطن مسجلين على برامج تكافل وكرامة، وبدأنا مؤخرا التركيز على الأطفال والاهتمام بالحضانات، متابعة نركز على سن الطفولة المبكرة تحت 6 سنوات من خلال إنشاء الحضانات لتعليمهم، مؤكدة أننا نعاني من مشكلة ارتفاع البطالة ونعالج ذلك من خلال التركيز على إعادة تدريب وتأهيل العمالة المهنية.

وتابعت: "مصر تعاني من مشكلة البطالة وارتفاع نسبتها بين الشباب، قائلة:"بدأنا مؤخرا التركيز على المهن الحرفية، والسيدات المنتجات والعمالة غير المنتظمة. 

وأضافت أن قانون المعاشات الجديد دعم العمالة غير المنتظمة بشكل كبير وتتحمل الدولة نسبة كبيرة عن المواطنين من هم تحت خط الفقر".

وأشارت إلى أن دعم الدولة لبرامج الحماية الاجتماعية كان 229 مليار جنيه في 2014 ولكن وصل للعام المالي الأخير إلى 529 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الدولة تنفق 9.5℅ من إجمالي الناتج المحلي على الحماية الاجتماعية.

ولفتت إلى أننا سنعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ونعمل على ضم 3 فئات جديدة، هما القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة والمهاجرين المصريين العائدين من الخارج تحديدا بعد أزمة كورونا ظهرت هذه الأزمة، بالإضافة إلى أنه سيتم وضع آلية مستدامة لدعم الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن برامج الحماية الاجتماعية هي أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر وليست هي العدالة الكلية.

ميرفت صابر وزير التضامن للحماية الاجتماعية الاستثمار في البشر لجنة العدالة الاجتماعية الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته.. المطرب: "اخترتك وأنا عارف إنك مش بنت بنوت"

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

وزير الصحة يوجه بالتحقيق فى النقص الحاد بالمستلزمات بمستشفى حلوان العام

حملات على أسواق اللحوم ومتابعة محصول القمح.. جهود مديريات الزراعة خلال أسبوع

محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر يفتتحان معرض "ومضة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"