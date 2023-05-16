مساعد وزير التضامن: نعمل على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وضم 3 فئات جديدة

مساعد وزير التضامن للحماية الاجتماعية : وزارة التضامن انتهجت سياسات الدعم النقدى الشامل



قالت ميرفت صابر، مساعد وزير التضامن للحماية الاجتماعية، إن الدولة توسعت منذ عام 2014 في الاستثمار في البشر وتوسعت في برامج الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع خطة مصر 20/30.

وأضافت “صابر” خلال كلمتها في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أن وزارة التضامن انتهجت سياسات الدعم النقدي الشامل، وأن حوالي 40 مليون مواطن مسجلين على برامج تكافل وكرامة، وبدأنا مؤخرا التركيز على الأطفال والاهتمام بالحضانات، متابعة نركز على سن الطفولة المبكرة تحت 6 سنوات من خلال إنشاء الحضانات لتعليمهم، مؤكدة أننا نعاني من مشكلة ارتفاع البطالة ونعالج ذلك من خلال التركيز على إعادة تدريب وتأهيل العمالة المهنية.

وتابعت: "مصر تعاني من مشكلة البطالة وارتفاع نسبتها بين الشباب، قائلة:"بدأنا مؤخرا التركيز على المهن الحرفية، والسيدات المنتجات والعمالة غير المنتظمة.

وأضافت أن قانون المعاشات الجديد دعم العمالة غير المنتظمة بشكل كبير وتتحمل الدولة نسبة كبيرة عن المواطنين من هم تحت خط الفقر".

وأشارت إلى أن دعم الدولة لبرامج الحماية الاجتماعية كان 229 مليار جنيه في 2014 ولكن وصل للعام المالي الأخير إلى 529 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الدولة تنفق 9.5℅ من إجمالي الناتج المحلي على الحماية الاجتماعية.

ولفتت إلى أننا سنعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ونعمل على ضم 3 فئات جديدة، هما القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة والمهاجرين المصريين العائدين من الخارج تحديدا بعد أزمة كورونا ظهرت هذه الأزمة، بالإضافة إلى أنه سيتم وضع آلية مستدامة لدعم الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن برامج الحماية الاجتماعية هي أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر وليست هي العدالة الكلية.