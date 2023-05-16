خبير: السياحة الشاطئية عصب السياحة فى العالم.. ومنتجنا يحتاج لتسليط الضوء

قال مصطفى النجار، الخبير السياحي، إن هناك مشكلة في تسليط الضوء على المنتج السياحي، وهذا أمر مهم يجب أن نتدراكه، من خلال الحملات الإعلامية السياحية.

وتابع النجار أنه أرسل ورقة عمل للأمانة الفنية بالحوار الوطني، توضح رؤيته لوضع خريطة سياحية سليمة تحدد مستقبل السياحة المصرية، معقبًا: "الورقة أبرزت عددًا من التحديات التي تواجه القطاع".

وأكد ضرورة أن تكون هناك متابعة للأوضاع العالمية من أجل مواكبة التطورات، وهذا الأمر ضروري لإنشاء خريطة سياحية مستقبلة تضمن حق الأجيال القادمة.

وتابع أن السياحة الشاطئية عصب السياحة في العالم، حيث تجتذب عددًا كبيرًا من السائحين من مختلف دول العالم، فهي تمثل 75% على مستوى العالم، متابعًا: "يجب التحرك من خلال لجنة تعد خريطة سياحية تستهدف جذب السائحين والارتقاء بالقطاع".