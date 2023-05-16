حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر، وطلب تحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

كانت نجحت قوة أمنية من ضباط مباحث مدينة نصر ثالث من القبض على شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية - عملات أجنبية.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.