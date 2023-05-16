الوصيف: السياحة لها دور وطني كبير للمساهمة في الاقتصاد المصري

قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السياحة لها دور وطني كبير للمساهمة في الاقتصاد المصري، فنحن نعمل على إنشاء مخطط استراتيجي بشأن المقاصد السياحية المتواجدة لتقديم الخدمات المختلفة.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة السياحة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، والتي عقدت تحت عنوان "صياغة الخريطة السياحية لمصر وعوامل الجذب لها".

وأضاف الوصيف، أننا نريد استكمال مخططاتنا بشأن كافة المناطق السياحية والتسويق لها، والاهتمام بزيادة الطاقة الاستيعابية للطيران الداخلي والمباشر، بجانب وجود آليات تمويل مختلفة لتطوير الفنادق والمناطق السياحية.

وأكد ضرورة عمل وحدة للمؤتمرات والمعارض، وتواجد بنية أساسية قوية للمطارات وتطوير الخدمات المقدمة بها وتحسين قدرتها الاستيعابية، فضلا عن تحسين الموانئ والمراسي، وتحديد نوعية المشروعات المستهدفة لخدمة السائحين، وتحسين تجربة السائح ووضع خطة تأمينية للسائح للتجول بكل حرية.

وقال النائب محمود فيصل ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إننا نستهدف الوصول لـ30 مليون سائح بحلول عام 2028، لافتا إلى أن عام ٢٠٢٣ هو عام التفاؤل السياحي.

وأضاف فيصل، أننا نقترح إنشاء وحدة لقياس مؤشر الأداء السياحي تكون تابعة للمجلس الأعلى للسياحة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجميع المعلومات وإصدار التوصيات ووضع مؤشرات أداء القطاع وأوجه القصور فيه.

واقترح أيضا تدوير الليالي السياحية من خلال محورين وهو تقليل الليالي السياحية وعمل برنامج للسائحين حول زيارة عدد من المقاصد السياحية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بسياحة الفرد وهو ما تهتم به وزارة السياحة خلال الفترة الحالية، كما نسعى إلى وجود تطبيق إلكتروني لوزارة السياحة للتسهيل على كل فرد في إيجاد المناطق السياحية وأماكنها.

وتابع أننا نستهدف شريحة ضئيلة من السوق الأجنبي، الأمر الذي يتطلب أن تكون لدينا نظرة موسعة للأسواق الخارجية وعدم اقتصارها على سوق بعينه، مؤكدا ضرورة وضع أفكار على أسس مدروسة، بالاضافة إلى ضرورة تسهيل إجراءات التراخيص بالقطاع، قائلا: "مقومات مصر تؤهلها لاستقبال أكثر من 30 مليون سائح".