استبدال عقوبة سجن عاطل بالإيداع في مصحة لعلاج المخدرات ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن لمدة عام علي عاطل يتعاطى المخدرات، واستبدال العقوبة بالإيداع بمصحة للعلاج من المخدرات.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 من شهر أكتوبر عام 2022 بدائرة قسم الزهور بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها إبراهيم محمد إبراهيم رمضان خليفة عاطل، حيث أحرز جوهرا مخدرا للحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأبلغت عنه أمه بعد تعرضها للضرب على يديه بسبب تعاطي المخدرات.

وشهد وائل عثمان طبيب بشري بمستشفى السلام بأنه بسحب عينه بول من المتهم لتحليلها وردت نتيجة التحليل إيجابية لجوهر الحشيش المخدر، وشهد محمود حسام نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور بأن تحرياته أسفرت عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر.

وثبت من تقرير مستشفى السلام ببورسعيد والخاص بالمتهم، أن عينه البول الخاصة به وردت نتيجة تحليلها إيجابية لجوهر الحشيش المخدر، والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة إبراهيم محمد إبراهيم رمضان خليفة بالسجن مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 الاف جنيها عما أسند اليه، وأمرت المحكمة بإيداع المحكوم عليه إحدى دور علاج الإدمان المختصة لمدة العقوبة المقضي بها، وإيقاف عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.