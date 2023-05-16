الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استبدال عقوبة سجن عاطل بالإيداع في مصحة لعلاج المخدرات ببورسعيد

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن لمدة عام علي عاطل يتعاطى المخدرات، واستبدال العقوبة بالإيداع بمصحة للعلاج من المخدرات.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 من شهر أكتوبر عام 2022 بدائرة قسم الزهور بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها إبراهيم محمد إبراهيم رمضان خليفة عاطل، حيث أحرز جوهرا مخدرا للحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأبلغت عنه أمه بعد تعرضها للضرب على يديه بسبب تعاطي المخدرات.

وشهد وائل عثمان طبيب بشري بمستشفى السلام بأنه بسحب عينه بول من المتهم لتحليلها وردت نتيجة التحليل إيجابية لجوهر الحشيش المخدر، وشهد محمود حسام نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور بأن تحرياته أسفرت عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر.

وثبت من تقرير مستشفى السلام ببورسعيد والخاص بالمتهم، أن عينه البول الخاصة به وردت نتيجة تحليلها إيجابية لجوهر الحشيش المخدر، والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة إبراهيم محمد إبراهيم رمضان خليفة بالسجن مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 الاف جنيها عما أسند اليه، وأمرت المحكمة بإيداع المحكوم عليه إحدى دور علاج الإدمان المختصة لمدة العقوبة المقضي بها، وإيقاف عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.

10 آلاف جنيه أحداث الواقعة استبدال آلاف جنيه الأحوال المصرح

الأكثر قراءة

إنقاذ طفلة اختطفها لص بالفيوم فى اللحظة الأخيرة

حبس متهمين بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفية

المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية يطلق حملة "رسائل بلدى أمانة"

تفاصيل جلسة سيد عبدالحفيظ مع أفشة "الغاضب"

مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته.. المطرب: "اخترتك وأنا عارف إنك مش بنت بنوت"

محافظ أسوان يشدد على تكثيف التواجد الأمنى للحد من الغش الجماعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"