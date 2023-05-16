ضبط متهمين بالاعتداء على سيدات فى الغربية بسبب خلافات عائلية

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً تضرر سيدة من قيام زوج ابنتها وشقيقه بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابتها بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجاري تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من (ربة منزل "القائمة على نشر مقطع الفيديو" ونجلتها ونجل خالة القائمة على النشر" مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم" ، مقيمين بدائرة المركز) بقيام (زوج نجلة "القائمة على النشر" وشقيقه - مقيمان بذات العنوان) بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابة المُبلغة عن طريق استخدام سلاح أبيض "سكين" وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة إثر خلافات عائلية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.