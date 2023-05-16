الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بحيازة سائل مستخدم فى تصنيع المخدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المطرية اليوم الثلاثاء حبس شخصين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من السائل المستخدم في تصنيع المواد المخدرة.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وأقر المتهمون بحيازتهم كمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر البودر بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها وفرد خرطوش وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بقصد الدفاع عن النفس.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما كمية من السائل المستخدم فى تصنيع المواد المخدرة وكمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر البودر وفرد خرطوش وطلقات نارية مختلفة الأعيرة وميزان حساس  مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أجهزة الأمنية التحريات التحقيقات الدفاع عن النفس المخدرة المطرية

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