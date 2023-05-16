ضبط 45 قطعة سلاح فى مداهمات أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرتى مركز شرطة الفتح وقسم شرطة أسيوط الجديدة، أسفرت جهودها عن ضبط 45 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 13 بندقية آلية و12 بندقية خرطوش و2 طبنجة و18 فرداً محلياً وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 38 متهما لـ14 منهم معلومات جنائية، وضبط 11 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 13 متهما لـ8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 605 أحكام قضائية متنوعة.