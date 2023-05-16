الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تجهيز اللجان الامتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

وزير التعليم
وزير التعليم

بدأت لجان المدارس الإعدادية، داخل ٣٣ إدارة تعليمية، بمحافظة القاهرة، في تجهيز اللجان، استعدادا لانطلاق اختبارات نهاية العام الدراسي، لطلاب الشهادة الإعدادية غدا الأربعاء والتي تستمر ليوم الثلاثاء المقبل.

وقامت المدارس بتوزيع قوائم أرقام الجلوس داخل اللجان الامتحانية.

وشددت الإدارات التعليمية على رؤساء لجان السير، بالتأكد من توزيع مقاعد الجلوس للطلاب، بالشكل الذي يضمن تحقيق الإجراءات الاحترازية بين الطلاب ومنع الغش.

وقامت الإدارات التعليمية بتسليم المدارس، التى تم اختيارها لجان امتحانية، لرؤساء اللجان صباح اليوم، حتى يتم تجهيز الفصول.

وطالب مدير المديرية، جميع مديري الإدارات التعليمية، بعمل جولات ميدانية داخل اللجان الامتحانية طوال فترة الامتحانات، للتأكد من سير الامتحانات بدون عوائق.

وتنطلق اختبارات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، غدا الأربعاء 17 مايو الجاري، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة يوم السبت القادم 20 مايو الجاري.

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لطلاب محافظة القاهرة كالآتي:

-الأربعاء 17/5: اللغة العربية والخط والإملاء

-الخميس 28/5: الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية

-السبت 20/5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

-الأحد 21/5: اللغة الأجنبية

-الإثنين 22/5: الهندسة، التربية الفنية

-الثلاثاء 23/5: العلوم

2022 2023 17 مايو الجاري اختبارات نهاية العام إجراءات الاحترازية الاستعدادات النهائية الإدارات التعليمية الإجراءات التنظيمية التربية والتعليم والتعليم الفني

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