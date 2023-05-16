الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. 5 مواجهات في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لليد بالأهلي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تقام اليوم الثلاثاء، 5 مواجهات في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» في نسختها رقم 39، التي تجري منافستها في ضيافة النادي الأهلي، وذلك ضمن مباريات ترتيب المراكز من الخامس إلى العاشر.

- منافسات الرجال:

كيركوس الإثيوبي مع رد ستار الإيفواري على صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة الثانية ظهرًا.

وداد سمارة مع جينيس كينشاسا على صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة الرابعة عصرًا. 

- منافسات السيدات: 

هبيتات الإيفواري مع مكنين التونسي علي صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة الثانية عشرة ظهرًا. 

فانز الكاميروني مع النواصر المغربي على صالة الشهداء في الساعة الثانية عشرة ظهرًا. 

فريق دي جي اس بي الكونغولي مع سبورتنج على صالة الشهداء في الساعة الرابعة عصرًا.

مدرب رجاء أغادير: مواجهة الأهلي صعبة

مصطفى مزار، المدير الفني لفريق رجاء أغادير المغربي لكرة اليد «رجال» أكد أن مواجهة فريقه أمام الأهلي في نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية ستكون صعبة للغاية على فريقه، في ظل ما يتمتع به الأهلي إمكانات فنية وبدنية والتي تفوق الفريق المغربي بمراحل كبيرة. 

وأوضح أن فريقه حقق ما لم يكن يتوقعه بالوصول لنصف النهائي، وهو ما يعني الحصول على المركز الرابع على أقل  تقدير، وأنه يدرك جيدا مدى صعوبة مواجهة الأهلي الذي ينافس في مستويات عالمية.

وتأهل رجاء أغادير لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على مواطنه وداد سمارة بنتيجة 30 ـ 27، بينما تأهل الأهلي بعد فوزه على شبيبة كينشاسا من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 45 ـ 23.
وكان الأهلي قد واجه رجاء أغادير في مرحلة المجموعات وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 40 ـ 16.

اختتمت منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، بعدما أقيمت أمس الإثنين 8 مباريات في منافسات الرجال والسيدات، أسفرت عن تأهل الفائزين لنصف النهائي، بينما ذهب الخاسرون لخوض مباريات مراكز الترضية من الخامس وحتى الثامن.

تأهل للدور نصف النهائي في كأس الكؤوس الإفريقية كل من الأهلي والزمالك وسبورتنج ورجاء أغادير المغربي في منافسات الرجال، وكل من الأهلي وأوتوهو الكونغولي وأول أغسطس وبترو أتلتيكو الأنجوليين في منافسات السيدات. 

كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد الاهلى كيركوس الإثيوبي صالة الأمير عبدالله الفيصل وداد سمارة

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