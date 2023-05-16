محافظ الدقهلية يترأس لجنة اختيار "مدير مستشفى بلقاس العام"

ترأس الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لجنة القيادات بمديرية الصحة لاختيار «مدير لمستشفى بلقاس العام» كإحدى الوظائف الإشرافية بمديرية الصحة بالدقهلية، وتقدم للاختبار 3 من أطباء مديرية الصحة بالمحافظة.

وضمت اللجنة في عضويتها الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد قورة، مدير عام المستشفيات، والدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية.

وأكد "مختار" أن المقابلات والاختبارات أجريت بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا على تكافؤ الفرص لاختيار أكفأ وأفضل العناصر وفقا للأسس والقواعد والشروط التي تتطلبها الوظيفة المشار إليها وذلك تنفيذا للقانون.

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