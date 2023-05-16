الإذن لـ21 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء منذ قليل، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الذي يحمل رقم 694 لسنة 2023 بالإذن لـ21 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء قرار وزير الداخلية الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم كالتالي: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

كما جاء في المادة الأولى أن يؤذن لكل من الـ من الواحد والعشرين مواطنا وأولهم المواطن أحمد عصام الدين وآخرهم المواطن عمر محمد عبد الغفار محمد حجازي، والمدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.