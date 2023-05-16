الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلمانى بشأن حريق معرض شباب مصر ببنى سويف

احمد مهنى
احمد مهنى

طالب النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بسرعة التحقيق في حريق معرض شباب مصر بمدينة بني سويف، للوقوف على أسبابه ومحاسبة المتسبب في ذلك، مؤكدًا أن هذا المعرض هو مصدر رزق للكثير من العمال وأيضًا الشباب الذي يستحق منا كل الاحترام والتقدير على تنظيم وإقامة هذا المعرض.

وأردف مهنى، أن احتراق معرض الشباب ببني سويف سبب أزمة حقيقية لدى الشباب ما يستتبع معه تضافر أجهزة الدولة لتعويض هؤلاء الشباب، لا سيما وأن هذا المعرض هو مصدر رزق لهم بما يشمله من منتجات معروضة وجهد وتعب لإقامة هذا المعرض، والذي أدى الحريق إلى احتراق كل محتوياته.

وناشد مهنى وزيرة التضامن لسرعة صرف تعويضات سريعة للمتضررين مراعاة لظروف الشباب وكتعويض بسيط لهم عما أصابهم من خسائر.

النائب أحمد مهني بني سويف رئيس حزب الحرية عضو مجلس النواب معرض شباب مصر

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