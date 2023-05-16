سيد عبدالحفيظ يكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالة مروان عطية الصحية

أثار مروان عطية، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، حالة من القلق لدى جماهير القلعة الحمراء عقب المران المسائي، الذي خاضه الفريق مساء أمس بعد العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 48 ساعة عقب العودة من تونس.

وفاجأ مروان عطية متابعيه بنشر دعاء على ستوري "إنستجرام" قال فيه: "يا رب أنت الشافي المعافي"، وذلك قبل مواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مروان عطية يعاني من نزلة برد وحصل على راحة سلبية بتوصية من الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

وأضاف مدير الكرة أن اللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة أمام الترجي التونسي بعد حصوله على الأدوية ومسألة اللعب من عدمه تعود إلى المدير الفني للفريق هو صاحب القرار الأول والأخير في اختيارات اللاعبين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استأنف تدريباته عصر أمس الإثنين تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، عقب مباراة الترجي التونسي.