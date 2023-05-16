الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "صرف الإسكندرية" فى جولة ميدانية لتفقد سير العمل بمحطات المعالجة

خلال جولة ميدانية
خلال جولة ميدانية لتفقد سير العمل بمحطات المعالجة

تفقد المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، محطة معالجة خورشيد والزوايدة وتوسعاتها، والتى تعمل بطاقة تصميمية 50 ألف م3/ يوم، لمتابعة سير العمل بالمحطة والاطمئنان على كفاءتها ومدى جاهزيتها الفنية.

وأكد على أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الأمثل لها وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وشدد على استمرار أعمال التطهير ومتابعة وضبط الجودة بجميع مراحل معالجة الصرف الصحي بالمحطة والقيام بكل التجارب الخاصة بالتشغيل لضمان مطابقة السيب النهائى لمحطات المعالجة، وذلك لضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات.

كما أجرى جولة لمتابعة أعمال الجسات المشروعات الاستراتيجية المتكاملة لمياه الأمطار في منطقة سموحة بميدان فيكتور عمانويل وشارع 38 (النقل والهندسة).

وكان اجتمع رئيس شركة صرف الإسكندرية مع رؤساء قطاعات ومديري عموم التشغيل والصيانة والمعالجة والمشروعات والتخطيط والمكتب الفني والخط الساخن.

وأوضح «نافع» أن الدولة توجه العديد من الاستثمارات لدعم البنية التحتية بالإسكندرية وتطوير منظومة الصرف الصحي لرفع مستوي حياة المواطنين بها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بخلاف التأثير الإيجابي الكبير على الاستثمار الخاص وزيادة حجم الاستثمارات، ومشاركة ثمار النمو بطريقة عادلة تنعكس على المواطنين.

ووجه بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى كل المواقع حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين، وضرورة تدريبهم وتوعيتهم بمخاطر بيئة العمل وكيفية التعامل معها، وأضاف أن خطط السلامة والصحة المهنية تتضمن توعية العاملين وتدريبهم على التعامل مع جميع المخاطر المحتملة.

وأكد على تأهيل محطات وشبكات الرفع للحصول علي شهادة TSM الإدارة الفنية المستدامة وكيفية تحقيق الاستدامة للمحطات الحاصلة علي الشهادة، للحفاظ علي أصول الدولة واستثماراتها في الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأشار إلى الدراسات الحالية لرفع كفاءة محطة التنقية الغربية التي تعد من أهم محطات المعالجة بالإسكندرية، بخلاف تحديث المخطط العام حتى عام 2052 لاستيعاب كل التوسعات الحالية والمستقبلية والوضع في الحسبان التغيرات المناخية الحادة والاستفادة من مياه الأمطار.

خلال جولة ميدانية لتفقد سير العمل بمحطات المعالجة

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الصرف الصحي بالإسكندرية محطة معالجة اتباع اجراءات السلامة الإستراتيجية المتكاملة لمياه الأمطار جولة ميدانية

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