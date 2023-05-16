الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أقوال أسرة طالب سقط من عقار بحلوان: لا يعاني من مرض نفسي

طالب سقط من عقار
طالب سقط من عقار

استمعت نيابة حلوان الجزئية، الثلاثاء، إلى أقوال أسرة طالب سقط من عقار في ظروف غامضة.

وقالت أسرة المتوفي عدم معاناة المتوفي من أي مرض نفسي ورجحوا وفاته بسبب اختلال توازنه خاصة أنه مقبل على الحياة وعلاقته طيبة بكل من حوله في المنطقة وفي مجال دراسته.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بسقوط شاب من علو، بمنطقة مدينة الأبطال.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين مصرع شاب يدعي "أحمد"، إثر سقوطه من أعلى سطح عقار.

وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

المتوفى مرض نفسى ظروف غامضة عقار طالب أقوال أسرة

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