الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل "بطل التايكوندو" في شبرا

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفل مالك محمد سيد 10 أعوام، بطل التايكوندو، بطلقة خرطوش خلال حفل عرس بمنطقة الروضة بشبرا الخيمة. 

كانت أجهزة الأمن بقسم شرطة أول شبرا الخيمة، تلقت بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول طفل جثة هامدة إثر إصابته بطلقة طائشة.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة الطفل مالك، 10 سنوات، بعد تلقيه طلقة في رأسه، أدت لإصابته بنزيف في المخ وجرى نقله للمستشفى وبعد مرور 67 يوما توفي.

وتشيع الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد من أسرته إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بشبرا الخيمة.

شبرا بطل التايكوندو قتل محاكمة

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