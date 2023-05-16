رسميًا.. "كاف" يكشف عن الملاعب المعتمدة لتصفيات أمم إفريقيا.. غينيا ومصر فى ملعب محايد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الملاعب المعتمدة لاستضافة مباريات الجولة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وحسبما وثيقة رسمية صادرة عن "كاف"، فإن مصر، لديها خمسة ملاعب، معتمدة وصالحة لاستقبال المباريات الدولية والقارية، وهي: استاد القاهرة الدولي، استاد 30 يونيو، استاد برج العرب بالأسكندرية، استاد هيئة قناة السويس، استاد السلام.

أما غينيا، منافس المنتخب المصري، في مجموعته بالتصفيات، فلن يكون بمقدوره مواجهة "الفراعنة" على أرضه، لعدم امتلاكه ملعبا معتمدا لاستقبال المباريات، ليتأكد إقامة مباراة غينيا ومصر، خارج الديار.

وتتجه النية لدي الاتحاد الغيني، لإقامة مباراة منتخب بلاده أمام مصر، على الأراضي المغربية.

الأمر ذاته، بالنسبة للاتحاد الإثيوبي، الذي لن يستطيع استقبال مباراة منتخب بلاده أمام مالاوي، على أرضه، لعدم وجود ملعب معتمد.

كما يواجه منتخب السودان أزمة كبيرة لعدم قدرته على استقبال نظيره الموريتاني، في الخرطوم، في مباراة الجولة الخامسة، بسبب الظروف الأمنية والسياسية الحالية التي تمر بها البلاد، ليكون الاتحاد السوداني مطالبًا بإيجاد ملعب لاستضافة اللقاء.

وستقام مباريات الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، خلال الفترة ما بين 12 إلى 20 يونيو المقبل.

جدير بالذكر، أن منتخب مصر يحتل صدارة المجموعة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن غينيا، صاحبة المركز الثاني. بينما تحتل مالاوي، المركز الثالث، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن إثيوبيا، صاحبة المركز الرابع.

وسيكون التعادل بأي نتيجة، كافيًا لمنتخبي مصر وغينيا، من أجل ضمان عبورهما إلى النهائيات، التي من المقرر إقامتها خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.