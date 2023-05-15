الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 215 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بدمياط

أملاك الدولة
أملاك الدولة

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إزالة حالتي تعدٍ على أملاك الدولة خلال اليوم وأمس تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية بمركز ومدينة دمياط، وذلك ضمن حملات الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى.

أضافت محافظ دمياط أن إجمالي ما تمت إزالته حتى الآن 215 حالة تعدٍ بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة بمساحة إجمالية ٢٦٤٠٢ م٢، مؤكدة استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

ووجهت محافظ دمياط تعليمات شديدة اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعد فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الأولى، والتى تجرى بعدد ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابعا بمركز كفر سعد، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلو قطاعات المرافق والخدمية والجهتان المُنفذة والاستشارية.

تناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بجميع القطاعات من مرافق ومنشآت خدمية ورصف طرق  بقرى المركز وكذا الأعمال النهائية ببعض القرى، وكذلك موقف توصيل المرافق بمشروع سكن كريم بتفتيش ثانٍ.

ناقشت المحافظ سبل الدفع بالأعمال الجارية بتلك المشروعات وآليات تخطى أى معوقات قد تبطئ نسب التنفيذ من خلال وضع حلول مناسبة.

وأكدت منال ضرورة التنسيق بين الجهات للاسراع بالخطوات النهائية بمشروعات المبادرة، مؤكدة أنه تتم متابعة الموقف أولا بأول لاستكمال محاور هذا المشروع القومى الذى يهدف إلى تطوير الريف المصرى وتحقيق رؤى التنمية المستدامة.

أملاك الدولة دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض

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