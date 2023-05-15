قراران جمهوريان بتعيين اثنين من عمداء الكليات بجامعة سوهاج

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارين جمهوريين بتعيين الدكتور خلف علي همام، عميدًا لكلية الزراعة، والدكتور النميري علام زناتي عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج لمدة 3 سنوات.

من جانبه، وجه الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج الشكر والتقدير للرئيس السيسي على قراريه وللدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه الدائم واللامحدود للجامعة، والتهنئة لكل من الدكتور خلف همام والدكتور النميري علام، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح فى مهام منصبهما الجديد.