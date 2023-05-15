الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قراران جمهوريان بتعيين اثنين من عمداء الكليات بجامعة سوهاج

جريدة الدستور

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارين جمهوريين بتعيين الدكتور خلف علي همام، عميدًا لكلية الزراعة، والدكتور النميري علام زناتي عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج لمدة 3 سنوات.

من جانبه، وجه الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج الشكر والتقدير للرئيس السيسي على قراريه وللدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه الدائم واللامحدود للجامعة، والتهنئة لكل من الدكتور خلف همام والدكتور النميري علام، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح فى مهام منصبهما الجديد.

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اختبارات التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي التوفيق والنجاح الحاسبات والذكاء الاصطناعي الرئيس عبدالفتاح السيسي الذكاء الاصطناعي الطالبات

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