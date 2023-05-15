حزنًا على زميلتهن.. إصابة 6 طالبات بآداب المنيا بحالات إغماء

استقبل مسستشفى التأمين الصحي بالمنيا 6 طالبات بكلية الآداب مصابات بانهيار عصبي وهبوط وإغماء، بسبب تأثرهن بوفاة زميلتهن نسرين كريم أحمد فجأة قبل أداء الامتحان الشفوي المقرر لقسم المكتبات والوثائق.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود إشارة من مستشفي التأمين الصحي بمدينة المنيا، تفيد وصول كل من: شذى علاء الدين محمد، 22 عاما، ندا مرسي إبراهيم 22 عامًا، إيمان أحمد محمد 22 عاما، رانيا خلف عبد الحي 22 عاما، زينب عاطف نصر 19 عامًا، أسماء صلاح عبد العزيز 22 عاما، وجميعهن طالبات بكلية الآداب يعانين من انهيار عصبي وإغماء وهبوط.

تبين بالفحص وإجراء التحريات الأولية، إصابة الطالبات الـ6 عقب وفاة زميلتهن نسرين كريم أحمد 22 عاما، طالبة بكلية الآداب بقسم المكتبات والوثائق، عقب شعورها بالاجهاد والهبوط وبعد نقلها إلي المستشفي فارقت الحياة أثناء العلاج.

وألغت آداب المنيا الامتحان الشفوي لطلاب قسم الوثائق والمكتبات، وذلك في أعقاب وفاة طالبة بشكل مفاجئ قبل بدأ الامتحان حيث شعرت بهبوط حاد وبعد دقائق من نقلها إلي مستشفي التأمين الصحي بمدينة المنيا كانت قد فارقت الحياة.

345673072_170042122387354_8338698272195151698_n

345682206_896413084791781_2883770256962647809_n