حبس عاطل لحيازته 220 طربة حشيش بقصد الاتجار فى الإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة 220 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جراما وكمية لمخدر الآيس "الشابو"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية ثان، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 220 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جراما وكمية لمخدر الآيس "الشابو" ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لسهولة التنقل، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 1,800,000 مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.