الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طقس الأسبوع.. اعتدال في درجات الحرارة حتى السبت المقبل

الطقس
الطقس

يحرص العديد من الأشخاص على التعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس، وذلك لارتداء ما يتناسب من ملابس مع الأجواء والأحوال الجوية، وذلك ما يزيد البحث عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وتعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل دائم عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع القادم، وأعلنت الهيئة عن درجات الحرارة خلال الفترة من الثلاثاء 16 مايو الي الاحد 21 مايو 2023.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور حالة الطقس المتوقعة للأسبوع المقبل بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بصفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":

درجات الحرارة العظمي والصغري المتوقعة يوم الثلاثاء 16 مايو:

درجة الحرارة بالقاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 34 - 21

درجة الحرارة بالسواحل الشمالية 29 - 18

درجة الحرارة بجنوب سيناء 33 - 23

درجة الحرارة بشمال الصعيد 36 - 21

درجة الحرارة بجنوب الصعيد 39 – 23

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة يوم الأربعاء 17 مايو

درجة الحرارة بالقاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 34 - 18

درجة الحرارة بالسواحل الشمالية 25 - 17

درجة الحرارة بجنوب سيناء 36 - 22

درجة الحرارة بشمال الصعيد 37 - 20

درجة الحرارة بجنوب الصعيد 40 – 23

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الخميس 18 مايو

درجة الحرارة بالقاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 30 - 17

درجة الحرارة بالسواحل الشمالية 25 - 16

درجة الحرارة بجنوب سيناء 35 - 23

درجة الحرارة بشمال الصعيد 32 - 18

درجة الحرارة بجنوب الصعيد 39 – 22

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة يوم الجمعة 19 مايو

درجة الحرارة بالقاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 28 - 17

درجة الحرارة بالسواحل الشمالية 23 - 16

درجة الحرارة بجنوب سيناء 33 - 22

درجة الحرارة بشمال الصعيد 30 - 18

درجة الحرارة بجنوب الصعيد 37 – 28

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة يوم السبت 20 مايو

القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 29 - 18

درجة الحرارة بالسواحل الشمالية 25 - 17

درجة الحرارة بجنوب سيناء 32 - 23

درجة الحرارة بشمال الصعيد 30 - 19

درجة الحرارة بجنوب الصعيد 36 – 21

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة يوم الأحد 21 مايو

درجة الحرارة بالقاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 31 - 19

درجة الحرارة بالسواحل الشمالية 28 - 18

درجة الحرارة بجنوب سيناء 34 - 23

درجة الحرارة بشمال الصعيد 34 - 21

درجة الحرارة بجنوب الصعيد 37 - 23

أعلنت الهيئة درجات الحرارة الأسبوع القادم درجات الحرارة العظمي والصغري درجة الحرارة جنوب سيناء

الأكثر قراءة

فلاشة وفويس وطبيبة نسا.. مفاجآت فى أزمة حسن شاكوش وزوجته

دولة تفى بوعودها.. «الدستور» تتابع تسليم وحدات العائدين لـ«مثلث ماسبيرو» بعد التطوير

صفقة الكيف.. ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش بالإسكندرية

وزير التخطيط السابق يزور رحاب جامعة المنصورة الجديدة

"قولتله تعالى أجيبلك حلاوة".. ننشر اعترافات المتهم بهتك عرض وقتل طفل بدمياط

أبوليمون يشهد انطلاق وفد شباب المحافظة لزيارة المشروعات العملاقة بتوشكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي