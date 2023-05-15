طقس الأسبوع.. اعتدال في درجات الحرارة حتى السبت المقبل

يحرص العديد من الأشخاص على التعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس، وذلك لارتداء ما يتناسب من ملابس مع الأجواء والأحوال الجوية، وذلك ما يزيد البحث عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وتعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل دائم عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع القادم، وأعلنت الهيئة عن درجات الحرارة خلال الفترة من الثلاثاء 16 مايو الي الاحد 21 مايو 2023.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور حالة الطقس المتوقعة للأسبوع المقبل بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بصفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":

درجات الحرارة العظمي والصغري المتوقعة يوم الثلاثاء 16 مايو:

درجة الحرارة بالقاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 34 - 21

درجة الحرارة بالسواحل الشمالية 29 - 18

درجة الحرارة بجنوب سيناء 33 - 23

درجة الحرارة بشمال الصعيد 36 - 21

درجة الحرارة بجنوب الصعيد 39 – 23

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة يوم الأربعاء 17 مايو

درجة الحرارة بالقاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 34 - 18

درجة الحرارة بالسواحل الشمالية 25 - 17

درجة الحرارة بجنوب سيناء 36 - 22

درجة الحرارة بشمال الصعيد 37 - 20

درجة الحرارة بجنوب الصعيد 40 – 23

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الخميس 18 مايو

درجة الحرارة بالقاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 30 - 17

درجة الحرارة بالسواحل الشمالية 25 - 16

درجة الحرارة بجنوب سيناء 35 - 23

درجة الحرارة بشمال الصعيد 32 - 18

درجة الحرارة بجنوب الصعيد 39 – 22

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة يوم الجمعة 19 مايو

درجة الحرارة بالقاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 28 - 17

درجة الحرارة بالسواحل الشمالية 23 - 16

درجة الحرارة بجنوب سيناء 33 - 22

درجة الحرارة بشمال الصعيد 30 - 18

درجة الحرارة بجنوب الصعيد 37 – 28

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة يوم السبت 20 مايو

القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 29 - 18

درجة الحرارة بالسواحل الشمالية 25 - 17

درجة الحرارة بجنوب سيناء 32 - 23

درجة الحرارة بشمال الصعيد 30 - 19

درجة الحرارة بجنوب الصعيد 36 – 21

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة يوم الأحد 21 مايو

درجة الحرارة بالقاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 31 - 19

درجة الحرارة بالسواحل الشمالية 28 - 18

درجة الحرارة بجنوب سيناء 34 - 23

درجة الحرارة بشمال الصعيد 34 - 21

درجة الحرارة بجنوب الصعيد 37 - 23