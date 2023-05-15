التشكيل المثالي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. هيمنة أهلاوية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، عن التشكيل المثالي لذهاب نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وأُقيمت منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي الجمعة والسبت، حيث حقق النادي الأهلي انتصارًا كاسحًا خارج الديار، على مضيفه الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل، فيما فرض ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، التعادل على الوداد البيضاوي، في المغرب، بدون أهداف.

وتواجد 5 لاعبين من النادي الأهلي في التشكيل المثالي لذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

محمد الشناوي، ياسر إبراهيم وعلي معلول،حجزوا مكانهم في التشكيل، بعدما قدموا أداءً مميزًا أمام الرجاء المغربي، مساهمين في خروج فريقهما بشباك نظيفة، إضافة للجنوب إفريقي بيرسي تاو الذي سجل هدفين، ومحمود عبد المنعم كهربا الذي سجل الهدف الثالث.

التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وجاء التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (النادي الأهلي)

خط الدفاع: خوليسو موداو (ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي) - عبد المنعم بوطويل (ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي) - ياسر إبراهيم (النادي الأهلي) - علي معلول (النادي الأهلي)

خط الوسط: سيفو مبولي ( ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي) - يحيى جبران (الوداد المغربي) - رضا الجعايدي (الوداد المغربي)

خط الهجوم: بيتر شالويلي ( ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي) - بيرسي تاو ( النادي الأهلي) - محمود عبد المنعم كهربا (النادي الأهلي)

وتُقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي، يوم الجمعة المقبل 19 مايو، على ستاد القاهرة الدولي، بحضور 10 آلاف متفرج، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويُقام ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 4 يونيو، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 11 من الشهر ذاته