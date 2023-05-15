على مائدة الحوار الوطني.. رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل دعم إنشاء المشروعات المستقبلية

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، علي أهمية دعم نواب الشعب لإنشاء المشروعات الجامعية المستقبلية والمدينة الطبية الجديدة مشيرًا إلي أن الجامعة تسعي إلي إنشاء هذا المشروع علي 3 مراحل قابلة للتنفيذ، معربا عن أمله أن يتم إدراجه في ميزانية الدولة العام المالي الجديد ليتم البدء في الإنشاء فورا في المرحلة الأولي التي ستحدث انفراجة كبيرة في تقديم الرعاية الصحية والخدمات البحثية والتعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه بنواب مجلسي النواب والشيوخ علي مائدة الحوار الوطني التي دعا لها رئيس الجامعة لبحث سبل التعاون للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع.

وأوضح رئيس الجامعة أن المستهدف بعد الانتهاء من مشروع مدينة جامعة المنوفية الطبية هو زيادة عدد الأسرة الداخلية من 980 إلى 3750 سريرًا، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة من 132 إلى 350 سريرًا، وزيادة عدد غرف العمليات من 46 إلى 82 غرفة.

واستعرض رئيس الجامعة التحديات القائمة التى تواجه المستشفيات الجامعية والعيوب الملموسة داخل المجمع من تداخل الاستخدامات في المباني مثل مبنى كلية الطب الذي يعد مستشفى ومكان تعليمى في نفس الوقت، وانتشار الفراغات الإدارية بالمباني، وعدم وجود منظومة واضحة لانتظار السيارات والدراجات النارية، بالإضافة إلى أن التخلص من النفايات الطبية بالمجمع الطبي غير مدروس ويسبب تلوث بصرى، مؤكدا ضرورة فتح محاور الحركة للموقع، وخلق مسارات حركة داخلية لكون الحركة الداخلية في الموقع كانت شبه معدومة.

وقال رئيس الجامعة، إنه نظرا لهذه المعوقات والتحديات كان لزاما اللجوء إلى التوسعات وتوفير مساحة أكبر لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية.



كما استعرض القاصد مقترح تطوير المجمع الطبي منها فتح محور جديد رئيسى لربط الموقع بشارع جمال عبد الناصر الرئيسي ،وعمل مدخل رئيسى للمجمع الطبى من خلال مدخل معهد الكبد بعرض ١٣,٥ متر اتجاهين دخول وخروج من خلال ميدان رئيسي.

وعمل بلاتفورم بارتفاع ثلاثة أدوار وبدروم استقبال. و عمل انتظار سفلى للسيارات يستوعب ٢٤٠ سيارة و ٥٠٠ دراجة نارية بدور البدروم ويحتوى مخازن لكافة مستلزمات الموقع وكذلك خدمات ثلاجة الموتى واستلام الجثمان.

كما أعرب القاصد عن أمله في تحويل قسم علاج الأورام ومستشفي علاج الأورام إلي معهد قومي للأورام حيث انه يخدم محافظة المنوفية و 3محافظات مجاورة بشكل أساسي ومرضي من مخافظات اخري ،مؤكدا علي أن مستشفي الأورام تم تطويرها واضافة أحدث الأجهزة الإشعاعية والعلاجية إليها ومزمع زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفي واضافة مبني جديد لها في المرحلة الأولي من إنشاء المدينة الطبية .

مشيرا إلي أن الجامعة اعدت تصورا لانشاء مبني معهد الأورام يكمن في خلق محور حركة رئيسي يربط محورمعهد الكبد مع محور جمال عبد الناصر وعمل مدخل رئيسي لمجمع الأورام من خلال دخول رئيسي عن طريق المحور الجديد .

مضيفا ان مبني الأورام الجديد سيضم دور أرضي + 7 أدوار متكررة و يخصص الدور الأرضى لاستكمال منظومة الإستقبال بما يتلائم مع حجم المترديين على المركز مع عمل وحدات علاج اشعاعي حتى يتمكن المركز من أداء المهمة المطلوبة منه و إستكمال الخدمات وغرف المرضى وتوفير الخدمات الغير متوفرة حاليا في المبنى القائم .

إلي جانب تخصيص عدد 3 من الأدوار مخصصة لوحدة علاج الأطفال ،وعمل اتصال من خلال كوبري فاصل بالمبنى القديم لسهولة التواصل .