مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم يتعرض للاقتحام والتخريب

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الإثنين، عن تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم للاقتحام والتخريب.

وأعربت الوزارة في بيانها، عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولجميع أشكال العنف والتخريب، خاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها، مؤكدةً ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

أوتشا تعلن تطورات الوضع الإنساني في السودان

وسبق، كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" تفاصيل الوضع الحالي في السودان.

فقد أفاد التقرير بأن ما لا يقل عن 676 شخصا قتلوا وأصيب 5567 آخرون بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وأن الاشتباكات بينهما استمرت لمدة 30 يوما متتالية، خاصة في الخرطوم وحولها، حتى 14 مايو.

كما نزح أكثر من 936 ألف شخص مؤخرا بسبب النزاع منذ 15 أبريل، بما في ذلك حوالي 736 ألفا و200 شخص نازح داخلي منذ بدء النزاع، وحوالي 200 ألف لجأوا إلى الدول المجاورة.