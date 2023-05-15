الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم يتعرض للاقتحام والتخريب

السودان
السودان

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الإثنين، عن تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم للاقتحام والتخريب.

وأعربت الوزارة في بيانها، عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولجميع أشكال العنف والتخريب، خاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها، مؤكدةً ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

أوتشا تعلن تطورات الوضع الإنساني في السودان

وسبق، كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" تفاصيل الوضع الحالي في السودان.

فقد أفاد التقرير بأن ما لا يقل عن 676 شخصا قتلوا وأصيب 5567 آخرون بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وأن الاشتباكات بينهما استمرت لمدة 30 يوما متتالية، خاصة في الخرطوم وحولها، حتى 14 مايو.

كما نزح أكثر من 936 ألف شخص مؤخرا بسبب النزاع منذ 15 أبريل، بما في ذلك حوالي 736 ألفا و200 شخص نازح داخلي منذ بدء النزاع، وحوالي 200 ألف لجأوا إلى الدول المجاورة.

الأردن السفارة الخرطوم التخريب مبنى السفارة أوتشا

الأكثر قراءة

"رايح يشترى بدلة الفرح".. تفاصيل مقتل "عريس المنيرة" على يد مسجل بالجيزة

عائلته تلقت تهديدات.. نانت يعاقب مصطفى محمد ويتبرع بأموال الغرامة لـ"جمعية مثلية"

"دبحها وخد الدهب".. ننشر اعترافات قاتل عجوز الهرم

صدام بين 4 سيارات.. تفاصيل تعرض "مى سليم" لحادث سير بالمعادى

رئيس الوزراء يؤكد أهمية جهود التطوير المستمر لقطاع الكهرباء

"مدبولى": مصر ملتزمة بالمواثيق الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الفساد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي