الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الثمن سهرة حمراء.. طبيب يساوم سيدات على إجهاض الحمل السفاح بشبرا

حبس
حبس

تباشر النيابة العامة بشمال القاهرة التحقيق في واقعة اتهام طبيب نساء وتوليد في منطقة شبرا بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على قضاء سهرة حمراء معه وممارسة الرذيلة مقابل إجراء عمليات إجهاض لأجنتهن، وأمرت النيابة بتفريع كاميرات المراقبة وتسريع تحريات المباحث.

وكشفت التحقيقات الأولية أن طبيب نساء وتوليد يمتلك عيادة في منطقة شبرا شمال القاهرة يقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات ممن حملن سِفاحا مقابل ممارسة الجنس معهن، ويقوم بابتزازهن وإجبارهن على ممارسة الجنس.

أضافت التحقيقات أن المتهم كان يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض، كما يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض.

أشارت التحقيقات إلى أن إحدى السيدات حاول المتهم مساومتها على ممارسة الجنس معها مقابل إجراء عملية الإجهاض حتى لا تفضح أمام أسرتها، إلا أن هذه السيدة قامت بتحرير محضر في قسم روض الفرج وتم القبض على المتهم.

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